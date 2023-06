Usa-Grecia: Biden si congratula con Mitsotakis per la rielezione a premier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si è congratulato con il primo ministro della Grecia, Kyriakis Mitsotakis, eletto per un secondo mandato a capo del governo di quel Paese. "A nome del popolo degli Stati Uniti invio le nostre congratulazioni al primo ministro della Grecia Kyriakis Mitsotakis per la sua rielezione", afferma un comunicato del presidente Usa diffuso ieri dalla Casa Bianca. "Assieme - come alleati, partner e amici - Grecia e Stati Uniti hanno sostenuto la democrazia", prosegue il comunicato. "Continueremo a lavorare con il governo e il popolo della Grecia e con la vibrante comunità greco-americana negli Stati Uniti per portare avanti questa eredità". (Was)