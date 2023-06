Germania-Iraq: oggi incontro tra presidente Kurdistan iracheno e cancelliere tedesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione autonoma del Kurdistan iracheno, Nechirvan Barzani, incontrerà, oggi, a Berlino, il cancelliere tedesco, Olaf Scholz. durante la sua visita ufficiale in Germania. Lo ha riferito l’emittente radiotelevisiva curda “Rudaw”, citando un comunicato stampa della presidenza della Regione autonoma, secondo il quale Barzani è giunto ieri nella capitale tedesca. Tra i principali argomenti del colloquio, ci saranno la situazione in Iraq e nel Kurdistan iracheno e le relazioni tra Baghdad ed Erbil da un lato e Berlino dall’altro. Si prevede, inoltre, che saranno discussi i modi di rafforzare la cooperazione congiunta, non solo tra Iraq e Germania, ma anche tra quest’ultima e la Regione autonoma curdo-irachena. (Irb)