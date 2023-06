Giappone: funzionari banca centrale chiedono di rivedere vincoli ai rendimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un membro del comitato politico della Banca del Giappone (BoJ) ritiene che la banca centrale dovrebbe rivedere al più presto le proprie politiche di vincolo ai rendimenti per arginare la svalutazione dello yen e l'inflazione, che potrebbe mantenersi su una curva superiore alle aspettative. E' quanto emerge dai verbali dell'incontro politico della BoJ di questo mese, ottenuto oggi dall'agenzia di stampa "Kyodo". Dal verbale emerge il crescente nervosismo dei responsabili della politica monetaria giapponese per il costo della linea espansiva mantenuta dalla BoJ in controtendenza rispetto alle banche centrali delle altre economie avanzate. Alcuni esponenti del comitato politico prevedono che il programma di controllo della curva dei rendimenti possa subire modifiche già in occasione dell'incontro della banca centrale in programma a luglio. (Git)