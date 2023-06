Energia: trattative in corso tra ministero Elettricità dell’Iraq e Qatar per forniture di gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in corso trattative tra il ministero dell’Elettricità dell’Iraq e il Qatar sulla cooperazione nel settore energetico, sull’esportazione di gas da Doha a Baghdad e sulla rivalutazione delle regioni petrolifere. Lo ha riferito, ieri, il sito di informazione “Iraqi News”. Il portavoce del ministero dell’Elettricità iracheno, Ahmed Musa, ha annunciato lo scorso 24 giugno che un accordo sull’esportazione di gas qatariota all’Iraq era stato rimesso al ministero del Petrolio di Baghdad, in base a una decisione del Consiglio dei ministri. Come aveva riferito l’emittente panaraba di proprietà qatariota “Al Jazeera”, lo scorso 18 giugno la Commissione nazionale per gli investimenti dell’Iraq aveva concluso un accordo con tre compagnie del Qatar per sviluppare progetti dal valore complessivo di 9,5 miliardi di dollari, inclusa la costruzione di due centrali elettriche, che secondo le stime dovrebbero produrre in totale circa 2.400 megawatt. (Irb)