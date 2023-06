Usa-Cina: Blinken difende le dichiarazioni di Biden in merito a Xi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha difeso le dichiarazioni del presidente Joe Biden, che la scorsa settimana ha definito l'omologo cinese Xi Jinping "un dittatore": "Il presidente parla sempre con franchezza, parla in maniera diretta. Parla chiaro e parla per tutti noi", ha detto Blinken nel corso di una intervista all'emittente televisiva "Cbs News". Il segretario di Stato non ha tentato in alcun modo di ritrattare le dichiarazioni di Biden, che hanno innescato forti polemiche tra Washington e Pechino poco dopo il rientro di Blinken da un importante viaggio di "distensione" a Pechino. "L'obiettivo principale (del viaggio) era di dare maggior stabilità alla relazione (tra Stati Uniti e Cina). Abbiamo un obbligo, e penso che la Cina abbia un obbligo di gestire la relazione responsabilmente, per assicurarci che le profonde divergenze che abbiamo non sfocino in un conflitto", ha detto Blinken. (Cip)