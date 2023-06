Medio Oriente: Cisgiordania, operazioni Forze difesa israeliane nella regione di Jenin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno effettuato operazioni di sicurezza, all’alba di questa mattina, in diversi villaggi intorno alla città di Jenin, in Cisgiordania, dove hanno stabilito posti di blocco militari. Scontri si sono verificati tra le Idf e gruppi di giovani palestinesi, ma non vi sono state segnalazioni di feriti o vittime. Lo si apprende dall’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, secondo la quale le operazioni si sono concentrate soprattutto nei villaggi di Zabuba e Faqqua, a nord-est di Jenin, e di Zububa, a ovest della città. Ieri sera, invece, fonti locali avevano riferito a “Wafa” di scontri tra gruppi di giovani palestinesi e Idf nel villaggio di Rummana, a ovest di Jenin. Le Idf hanno tentato di disperdere i palestinesi che cercavano di impedire loro l’accesso ai villaggi con lacrimogeni e granate assordanti. Secondo il quotidiano israeliano “The Times of Israel”, ieri le Idf avevano rafforzato le misure di sicurezza in Cisgiordania, inviandovi due battaglioni di rinforzo. Il 24 giugno, le Idf, la polizia israeliana e il Servizio di sicurezza interna (Shin Bet) avevano inatti annunciato in una dichiarazione congiunta che la presenza militare in Cisgiordania sarebbe stata intensificata al fine di impedire gli attacchi dei coloni israeliani contro i villaggi palestinesi, dopo le violenze dei giorni scorsi. Inoltre, ieri, il primo ministro israeliano, Benyamin Netanyahu, aveva definito “inaccettabile” l’occupazione illegale di territori palestinesi da parte dei coloni, che “minano il diritto e l’ordine pubblico in Giudea e Samaria”. “Non solo non sosteniamo questo tipo di azioni”, ha aggiunto Netanyahu, “ma il nostro governo agirà con forza contro di esse”. Le sue dichiarazioni hanno seguito quelle del ministro della Sicurezza Nazionale, Itamar Ben Gvir, che la scorsa settimana, durante la visita a un insediamento israeliano illegale, aveva invitato a portare avanti l’occupazione di territori palestinesi. (Res)