Usa: problemi radar causano arresto temporaneo voli a Washington

- L'autorità federale per l'aviazione civile statunitense (Federal Aviation Administration, Fda) ha annunciato ieri di aver bloccato a terra diversi voli nell'area di Washington D.C. per poco più di un'ora a causa di problemi ai sistemi radar di controllo del traffico aereo. L'agenzia ha comunicato tramite il suo profilo Twitter che la sospensione dei decolli negli aeroporti del Distretto di Columbia è coincisa con le riparazioni effettuate al sistema di comunicazione del Potomac Terminal Radar Approach Control, che nel frattempo ha utilizzato un sistema di backup. Un portavoce dell'Autorità metropolitana degli aeroporti di Washington ha confermato che la sospensione delle partenze ha interessato l'Aeroporto nazionale Ronald Reagan e l'aeroporto internazionale di Dulles. (Was)