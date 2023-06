Russia: Crosetto, l'Italia resta al fianco dell'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tentata marcia su Mosca del gruppo paramilitare Wagner e la sua successiva ritirata, che ha tenuto con il fiato sospeso il mondo, non è finita nel nulla: "E' il sismografo di una guerra interna, di lotte intestine, di un establishment in ebollizione che si ritaglia spazi di potere anche personale". E che "mostra una evidente debolezza di Putin". Ma, dice al "Corriere della Sera" Guido Crosetto, ministro della Difesa e tra i fondatori di Fratelli d'Italia, non bisogna illudersi: "Sul fronte occidentale non è cambiato nulla. La Russia continua a lanciare missili: lo ha fatto anche sabato. Questo e non solo questo significa che dobbiamo restare a fianco di Kiev, ma accanto all'aiuto serve sempre, e sempre di più, la ricerca di una via d'uscita diplomatica". Il ministro spiega cosa è successo in Russia: "Sta andando avanti uno scontro tra milizie private, cresciute nel tempo, e le forze armate pubbliche. E' difficile per tutti prevederne gli esiti e capirne le logiche profonde, ma una cosa è certa: gli eventi hanno messo in luce una debolezza cronica della Russia". (segue) (Res)