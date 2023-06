Medio Oriente: Usa interrompono sostegno finanziario a progetti negli insediamenti coloniali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dipartimento di Stato Usa, ha informato ieri il governo israeliano che interromperà il proprio sostegno finanziario ai progetti di ricerca, innovazione tecnologica e sviluppo economico negli insediamenti coloniali in Cisgiordania. Lo ha riferito, ieri, il quotidiano panarabo “Al Sharq al Awsat”, precisando che il provvedimento annulla la politica inaugurata dall’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che, nell’ottobre 2020, aveva approvato il trasferimento di fondi Usa a progetti di ricerca scientifica negli insediamenti coloniali. Viene dunque, riportata in vigore la precedente politica di Washington, che impediva la cooperazione e il finanziamento di progetti scientifici nelle colonie. “La partecipazione a progetti congiunti con lo Stato di Israele nei settori della scienza e della tecnologia nelle zone poste sotto il controllo israeliano dopo il 5 giugno 1967, il cui status è prtanto da definire mediante negoziati, è incompatibile con la politica degli Stati Uniti”, si legge in una dichiarazione del Dipartimento di Stato Usa, citata dall’emittente pubblica israeliana “Kan”. (Res)