Ue: Urso, con Francia e Germania rilanciamo l'industria

24 luglio 2021

- Adolfo Urso oggi sarà a Berlino, dove incontrerà il ministro tedesco dell'Economia, Robert Habeck, e il suo omologo francese Bruno Le Maire. "Oggi nasce la trilaterale Italia-Germania-Francia sulla politica industriale, che segna una svolta in Europa", dice il ministro delle Imprese e del Made in Italy. "Finora le decisioni venivano prese dall'asse Berlino-Parigi: il nuovo format riconosce l'accresciuto peso politico, economico e strategico dell'Italia. Peraltro, in questo momento la nostra è l'economia europea più reattiva e dinamica, come dimostrano i dati sul Pil, la crescita della Borsa di Milano e degli investimenti esteri". "La trilaterale - racconta Urso - nasce sulle terre rare e i minerali preziosi, materie prime critiche fondamentali per l'autonomia strategica del continente. Lo fa pochi giorni prima che la Commissione presenti al Consiglio Ue il regolamento che indicherà gli obiettivi e le modalità da perseguire. Lo stesso format a tre si realizzerà successivamente in Italia e in Francia, sulla tecnologia digitale e sulla tecnologia green". Una scelta imposta dal nuovo scenario internazionale, insomma: "Sì. Le terre rare e i minerali preziosi serviranno a garantire la nostra autonomia produttiva nella nuova era tecnologica. La guerra di Mosca in Ucraina ci ha fatto capire quanto sia stata pericolosa la dipendenza energetica dall'estero, dalla Russia. Non possiamo commettere lo stesso errore con la Cina, nel campo delle materie prime critiche e dei chip". (segue) (Res)