Ue: Urso, con Francia e Germania rilanciamo l'industria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Oggi più dell'80 per cento delle terre rare sono estratte in Cina e in Sud Africa, la Russia ha una posizione dominante nell'estrazione di platino e palladio: "Nei mesi scorsi abbiamo attivato con il ministro Pichetto un tavolo tecnico per aggiornare la mappa mineraria, che è ferma al 1973. Dalle prime stime risulta che nel sottosuolo italiano ci sono ben 15 dei 34 elementi indicati dalla Commissione europea come assolutamente necessari, in giacimenti chiusi da decenni. Si trovano principalmente in Liguria, Toscana, Campania, Sardegna e nell'arco alpino, in aree oggi protette. Abbiamo il più grande giacimento di cobalto in Europa, sono presenti titanio, manganese, litio. Avremo anche il dovere di lavorare queste materie prime nel nostro territorio, perché oggi il 98 per cento dei prodotti lavorati viene importato dalla Cina, e realizzare la filiera del riciclo, quella economia circolare dove siamo molto bravi". Il ministro osserva infine che "Italia, Francia e Germania rappresentano il 55 per cento del Pil manifatturiero d'Europa e insieme siamo la terza manifattura mondiale dopo Stati Uniti e Cina. Abbiamo filiere industriali comuni e spesso anche un unico bacino produttivo in settori strategici, con aziende che assurgono al rango di 'campioni europei', come quelle che saranno con noi presenti al meeting. La nostra iniziativa può quindi porre le basi per una politica industriale europea e stimolare l'azione delle istituzioni della Ue", ha concluso Urso. (Res)