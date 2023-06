Russia: Renzi, grave che Biden non abbia chiamato Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Italia VIva, Matteo Renzi, in un'intervista a "Repubblica" commenta il tentativo di golpe in Russia: "Eviterei giudizi affrettati. Per capire cosa stia accadendo davvero in Russia ci vorrà tempo. Ma la debolezza di Putin è oggettiva. E clamorosa". L'Italia "dovrebbe esserci e invece sono colpito dalla mancata telefonata di Biden a Giorgia Meloni. Ha chiamato Sunak, Scholz e Macron ma non la nostra premier. È una pessima notizia per l'Italia. Da ex premier so che gli Usa quando chiamano interpellano i quattro paesi europei del G7, stavolta l'Italia è rimasta fuori. Non è un fatto di protocollo o di galateo. L'ordine mondiale si sta dissolvendo, e noi rischiamo di restare alla finestra". Il segretario di Stato americano Blinken però ha chiamato Tajani: "Non scherziamo. Serve un contatto a livello di capi di stato e governo. Al ministro degli Esteri consiglierei di occuparsi un po' meno di Forza Italia e più della Farnesina". Quanto alla premier, "dovrebbe farsi sentire, chiedere di essere coinvolta. Qui parliamo di Santanchè e di Minenna, questioni di serie B rispetto al nostro destino nel mondo. Il sovranismo purtroppo fa rima con provincialismo". (segue) (Res)