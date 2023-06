Russia: Renzi, grave che Biden non abbia chiamato Meloni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In politica estera bisogna fare il tifo per l'Italia: "Sempre. Infatti non attacco il governo ma stimolo Meloni e Tajani a farsi sentire". Il Pd ha chiesto che Meloni riferisca in aula: "Buona idea. Ma il Pd non ha una linea sulla politica estera. O meglio ne ha due: linea Guerini o linea Provenzano? Elly Schlein va a un gay pride alla settimana: sui diritti ha le idee chiare, sulla politica estera no". Tornando alla Russia: "Chi contesta Putin, come noi, non può tifare per i mercenari della Wagner, autentici criminali responsabili dei più grandi massacri non solo in Ucraina, ma anche in Africa. Occorre un'iniziativa diplomatica vera. Finora l'hanno presa il Vaticano, con Zuppi, e la Cina. Gli Stati Uniti hanno tutto l'interesse a negoziare con Putin debole, che è comunque più affidabile di un macellaio come Prigozhin", ha concluso Renzi. (Res)