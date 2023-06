Siria: terzo giorno consecutivo di bombardamenti aerei russi sul nord del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il terzo giorno consecutivo, ieri, l’aviazione militare russa ha bombardato diverse regioni nel nord della Siria. Lo ha riferito l’agenzia di stampa irachena con sede a Erbil “Basnews”, precisando che i bombardamenti hanno causato diversi morti e decine di feriti. Particolarmente grave è stato il bilancio del bombardamento su un mercato di ortofrutta alla periferia della citta di Jisr al Shughour, a ovest di Idlib durante il quale sono morte nove persone e oltre 30 feriti, alcuni dei quali in condizioni gravi. Gli aerei da guerra russi, inoltre, hanno colpito edifici e fattorie nelle aree occidentali del governatorato di Idlib. Da parte sua, l’agenzia di stampa statale siriana “Sana” ha riferito che ieri le Forze armate di Damasco, in collaborazione con l’aviazione russa, hanno dustrutto diverse “postazioni e depositi di gruppi terroristici e siti utilizzati per il lancio di droni”. Nella stessa giornata di ieri, l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo, ha riferito che le Forze armate russe hanno pattugliato la campagna di Hasakah, nell’omonimo governatorato del nord-est della Siria, dove hanno visitato diverse postazioni dei militari di Damasco. (Res)