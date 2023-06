Russia: Tajani, noi non siamo in guerra con Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel caos arrivato fino alle porte di Mosca, mentre i paramilitari del gruppo Wagner tentavano un colpo di Stato e in Russia si sfiorava la guerra civile, "abbiamo mantenuto i nervi saldi", assicura alla "Stampa" il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ben cosciente che questo "possa rappresentare un punto di svolta", anche nella guerra in Ucraina. Oggi ne discuterà in Lussemburgo al vertice dei ministri degli Esteri dell'Ue, e per mercoledì Giorgia Meloni ha annunciato delle comunicazioni in Parlamento, ma una cosa, per Tajani è già chiara: "La Russia è più debole. Sono emerse crepe importanti nel suo sistema militare, che aveva la Wagner come fiore all'occhiello. Per Mosca sarà una perdita importante". In Ucraina come nel Nord Africa, perché "la Wagner ha sempre avuto un'influenza nefasta in quelle zone, destabilizzando la regione e incidendo sui flussi migratori. Adesso ci sono queste divisioni, ma noi non interferiamo nella vita politica russa". La debolezza però è anche nella leadership di Putin. In strada, a Rostov, si applaudiva il capo della Wagner, Evghenij Prighozin. "Colgo la spaccatura, ormai evidente anche nell'opinione pubblica russa, e Putin non ne esce più forte. Detto questo, non abbiamo mai pensato di sostenere il leader della Wagner. Vorrei che fosse chiaro: non siamo in guerra con la Russia. Noi difendiamo l'indipendenza dell'Ucraina, non agiamo per intervenire in Russia". (segue) (Res)