Russia: Tajani, noi non siamo in guerra con Mosca (2)

- Putin rischia di vedere la fine del suo regime, ma guida pur sempre una potenza atomica: "C'è chiaramente un elemento di preoccupazione. Nel pomeriggio c'è stata una riunione delle unità di crisi di tutta l'Unione europea, a cui ha partecipato anche l'unità di crisi americana. Restiamo vigili". "La situazione - racconta il ministro - era molto delicata, ma abbiamo contattato uno per uno gli oltre 5.300 cittadini italiani che vivono in territorio russo e stanno tutti bene. In quelle ore convulse li abbiamo invitati alla massima prudenza e a non uscire di casa. Sono arrivate alla Farnesina anche tante chiamate di amici e parenti di italiani in Russia, ma adesso non c'è rischio". Il presidente Usa Joe Biden ha chiamato i leader di Francia, Germania e Inghilterra. Non l'Italia. "Ma c'è grande considerazione da parte degli Stati Uniti. Abbiamo partecipato al G7 con Blinken, nella giornata di sabato, e Blinken stesso, durante la conferenza stampa con me, ha riservato parole di elogio al governo italiano e al presidente Meloni. L'Italia è fondamentale, perché grazie a noi si garantisce l'unità del fronte europeo e questo deve essere tenuto a mente da tutti". (segue) (Res)