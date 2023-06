Russia: Tajani, noi non siamo in guerra con Mosca (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto all'Ucraina: "Finché è in pericolo la loro indipendenza, li aiuteremo. Vedremo in quale modo e in quale forma. Se necessario anche con le armi, informando come sempre il Parlamento. Stiamo già lavorando per la ricostruzione. Ricordo anche quando abbiamo mandato circa 100 tonnellate di materiale elettrico per evitare che l'Ucraina venisse messa in ginocchio dalle offensive russe. Non esistono solo gli aiuti militari. Si può fornire un aiuto anche di tipo civile e strategico". In merito, infine, all'ingresso dell'Ucraina nella Nato: "Non è ancora il momento per un suo ingresso nella Nato, prima si deve arrivare alla pace, ma si possono compiere i primi passi verso un'adesione già al vertice dell'Alleanza atlantica che si terrà a Vilnius a luglio, dando vita al Consiglio Nato-Ucraina, che l'Italia sostiene con convinzione". La pace intanto non sembra più vicina: "Mi auguro che la Russia comprenda che è arrivato il momento di ritirare l'esercito. Pensava a una guerra lampo, un anno fa, e invece ora esplodono problemi interni e i loro militari arretrano. Il messaggio è chiaro: la Russia deve fare marcia indietro e arrivare a un cessate il fuoco", ha concluso Tajani. (Res)