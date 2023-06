Usa: crollo ponte ferroviario nel Montana, timore per i possibili danni ambientali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità federali statunitensi e dello Stato del Montana hanno avviato le attività di bonifica presso un ponte ferroviario sul Fiume Yellowstone collassato ieri, durante il passaggio di un treno merci che trasportava sostanze chimiche pericolose. Lo ha comunicato tramite una nota la società Montana Rail Link, che gestiva il convoglio ferroviario coinvolto nell'incidente. Il treno era partito sabato dalla contea di Stillwater, e il collasso del ponte ha fatto precipitare nel fiume diversi vagoni cisterna contenenti sostanze tossiche. L'entità dei danni ambientali è ancora ignota, ma le attività di bonifica e ripristino della linea "sono in corso", ha riferito la società tramite una nota. Stando alle informazioni rese note sino ad ora, il treno trasportava zolfo fuso, asfalto e idrogenosolfato di sodio; Montana Rail Link sostiene che quest'ultima sostanza - la più pericolosa tra le tre - non si sia dispersa nelle acque del fiume. L'incidente ha riacceso le polemiche in merito allo stato di manutenzione e sicurezza della rete ferroviaria statunitense, protagonista di incidenti e cedimenti strutturali frequentissimi: lo scorso febbraio un convoglio che trasportava sostanze chimiche velenose è deragliato nell'Ohio; il carico, dato alle fiamme dalle autorità, ha causato danni ambientali di portata ancora incerta, ma apparentemente assai estesi. (Was)