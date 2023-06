Mes: Calenda, se mancano i voti della Lega noi ci siamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- Il governo appoggerà la ratifica del Mes e se dovessero mancare i voti della Lega, arriveranno quelli dell’opposizione. Lo ha dichiarato il leader di Azione, Carlo Calenda, in un’intervista a “Il Messaggero”. Calenda si dice “certo” che il governo “dirà sì” sul Mes, anche se ciò avverrà “dopo un balletto con l’Ue che ci saremmo potuti evitare. Ci sarà un cambio di rotta, come su molte altre promesse elettorali. E se Meloni non avrà il sì della Lega, i voti arriveranno dall’opposizione”. “Sul Mes noi ci siamo, come abbiamo sempre detto. Così come sulla riforma della Giustizia del ministro Nordio, che sosterremo: il nostro progetto era molto simile", ha detto Calenda. Sul futuro di Azione, Calenda esclude “totalmente” la nascita di un fronte comune con Partito democratico e Movimento 5 stelle. “Allo stato attuale, un’alleanza è impossibile: con la linea di Schlein c’è troppa distanza. La segretaria ha legittimamente impresso una svolta a sinistra. Ma sui singoli temi possiamo creare convergenze", ha detto Calenda, aprendo a potenziali alleanze col Pd qualora venga meno l’allineamento politico dell’ultimo periodo con l’M5s. (Res)