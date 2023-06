Usa: Trump chiede ritorno a voto in presenza, "non abbiamo vere elezioni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a contestare l'affidabilità delle modalità di voto e spoglio delle schede negli Stati Uniti durante un comizio tenuto ieri nel Michigan, sostenendo che gli Stati Uniti non abbiano "vere elezioni". "Non avete acciaio, non avete un Paese in termini di confini, di vere elezioni. Dobbiamo avere elezioni vere. Oggi non le abbiano, sono finte", ha accusato Trump, che durante il comizio ha rivendicato anche l'aiuto prestato dalla sua amministrazione al settore siderurgico statunitense. Secondo l'ex presidente, gli Stati Uniti dovrebbero tornare al voto su scheda in presenza e adottare requisiti più rigorosi per la verifica dell'identità degli elettori. A suo dire, i Democratici sono contrari perché "vogliono barare. Non vogliono il voto il giorno stesso, meglio se su schede cartacee. Non vogliono mai queste cose perché vogliono imbrogliare alle elezioni". Il quotidiano "The Hill" sottolinea come le teorie in merito all'inattendibilità degli esiti delle elezioni, che Trump ha promosso sin dalla sua sconfitta alle presidenziali del 2020, facciano ancora presa su una quota significativa dell'elettorato repubblicano; un sondaggio pubblicato questo mese dalla Manmouth University rileva che 3 statunitensi su 10 ancora ritengono che Joe Biden abbia ottenuto la presidenza tramite frodi elettorali. (Was)