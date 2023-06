Usa: Trump contesta l'elettromobilità e le politiche ambientali di Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha puntato l'indice contro le politiche ambientali del presidente Joe Biden e contro l'elettromobilità, colpevole a suo dire di rappresentare una minaccia mortale per il settore manifatturiero e l'automotive statunitensi. "Biden è una catastrofe per il Michigan, e il suo estremismo ambientale è spietato, sleale e orribile per i lavoratori americani. Iniziate ad accorgervene", ha detto ieri l'ex presidente durante un comizio nella contea di Oakland, nel Michigan. L'ex presidente si è scagliato in particolare contro la transizione accelerata verso l'elettromobilità: "Trainate da regolamentazioni ridicole, le auto elettriche uccideranno più di metà dei posti di lavoro nel settore automobilistico, decimeranno i fornitori che sono già stati decimati (...) e decimeranno i vostri posti di lavoro, e più di tutti lo Stato del Michigan", ha sostenuto Trump. Il Michigan contava oltre 175mila occupati nel settore automobilistico nel 2021, pari a circa il 37 per cento dell'impiego totale in quello Stato. L'amministrazione del presidente Joe Biden ha varato una serie di politiche di incentivo all'elettromobilità e regolamenti tesi a convertire i due terzi delle vendite nazionali di auto all'elettrico entro il 2032. (Was)