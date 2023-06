Russia: "Cnn", l'insurrezione di Prigozhin squarcia il velo sulla debolezza di Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'apparente tentativo di golpe del leader del gruppo paramilitare Wagner, Evgenij Prigozhin, a dispetto della sua breve durata, mostra che il presidente russo Vladimir Putin si trova in una situazione di debolezza senza precedenti da decenni a questa parte. Lo scrive l'emittente televisiva "Cnn", secondo cui "la risposta del presidente russo all'insurrezione è contraria a tutti i suoi principi, e questo dimostra che ha dovuto compiere scelte obbligate". Secondo l'emittente televisiva, "il disperato tentativo (del Cremlino) di mostrare che tutto è come prima, non fa che enfatizzare quanto sia cambiato" dopo la ribellione di Prigozhin. Molto di quanto accaduto nell'arco di 36 ore "è stato contrassegnato da azioni improbabili sino a una settimana fa, e inconcepibili 17 mesi fa", tanto che gli eventi del fine settimana sembrano aver fornito "uno sguardo sulla fine del potere di Vladimir Putin in Russia". La "Cnn" sottolinea come i paramilitari ai comandi di Prigozhin in poche ore abbiano conquistato Rostov sul Don, quartier generale del comando militare meridionale della Russia, senza sparare un colpo; e come poi si siano spinti vicinissimi a Mosca, pressoché incontrastati. La "Cnn" non manca di evidenziare nemmeno come a disinnescare la crisi sia stata la mediazione del presidente bielorusso Alexandr Lukashenko, e non tanto Putin, che prima ha definito i wagneriti traditori, salvo poi riaccettarli in apparenza tra i ranghi delle forze armate russe. L'emittente televisiva statunitense ammette che sull'intera vicenda permangono numerose incognite, e che Prigozhin ha insegnato nei mesi scorsi a diffidare delle sue dichiarazioni pubbliche. Quel che però appare evidente è che di fronte a una crisi senza precedenti il presidente russo si è trovato non ad agire proattivamente, ma a "reagire" passivamente agli eventi: dapprima con dichiarazioni bellicose e sicure, e poi, a distanza di poche ore, "spazzando l'intera insurrezione sotto il tappeto". (Was)