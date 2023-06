Cina-Russia: Pechino ribadisce sostegno a Putin dopo l'insurrezione di Prigozhin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha ribadito il proprio sostegno al governo della Russia ieri, dopo l'insurrezione di breve durata che lo scorso fine settimana ha visto protagonista il gruppo paramilitare Wagner, guidato da Evgenij Prigozhin. Commentando ufficialmente per la prima volta i drammatici avvenimenti in Russia, il ministero degli Esteri cinese ha affermato in una nota che quanto avvenuto è "una questione interna alla Russia". "Come vicino amichevole della Russia e partner strategico globale di coordinamento per una nuova era, la Cina sostiene la Russia nel mantenimento della sua stabilità nazionale e nel conseguimento dello sviluppo e della prosperità", afferma la nota. La cauta presa di posizione di Pechino giunge solo dopo che la crisi in Russia è rientrata, con l'esilio di Prigozhin in Bielorussia e il ritorno dei miliziani della Wagner nelle loro basi avanzate in Ucraina. (segue) (Cip)