Russia: Blinken, "crepe reali" nel sistema di potere di Putin

- La rivolta contro il Cremlino del leader del gruppo paramilitare Wagner, Evgenij Prigozhin, ha esposto "crepe reali" nel sistema di potere del presidente russo Vladimir Putin. Lo ha dichiarato ieri il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, commentando i drammatici avvenimenti verificatisi in Russia lo scorso sabato. Quella di Prigozhin, ha affermato Blinken ai microfoni dell'emittente televisiva "Cbs News", è stata "una sfida diretta all'autorità di Putin": "Tutto questo solleva profondi interrogativi, e mette in mostra crepe reali", ha detto il capo della diplomazia Usa, definendo quella di sabato "una serie straordinaria di eventi" che "non è ancora giunta al suo atto finale". (Was)