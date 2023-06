Russia: Kishida, leader G7 coordineranno loro risposta agli eventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone e gli altri Paesi del G7 stanno coordinando la loro risposta all'evoluzione degli eventi in Russia, dopo l'insurrezione del gruppo paramilitare Wagner guidato da Evgenij Prigozhin. Lo ha dichiarato oggi il primo ministro giapponese Fumio Kishida. "Continueremo a mantenerci in stretto contatto per seguire gli eventi", ha detto il primo ministro. Il Giappone, che quest'anno regge la presidenza del G7, ha coordinato con gli altri Paesi del gruppo le misure relative al conflitto in Ucraina intrapreso dalla Russia lo scorso anno. Sabato i ministri degli Esteri del G7 hanno tenuto una riunione di emergenza in risposta alla crisi militare in Russia, concordando di coordinare la risposta dei loro Paesi agli eventi. (Git)