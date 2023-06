Business news: Brasile-Italia, Cassa depositi e prestiti lancia piattaforma di"Business Matching"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 400 società italiane e brasiliane hanno partecipato al lancio di "Business Matching", l'innovativa piattaforma ideata da Cassa depositi e prestiti (Cdp) per favorire l'internazionalizzazione delle società italiane sui principali mercati mondiali. Lo riferisce l'ambasciata d'Italia a Brasilia in una nota. Realizzato in formato on-line e frutto della collaborazione tra ambasciata d'Italia a Brasilia, Cdp, Agenzia Ice Brasile, Camera di commercio italiana di San Paolo, Federazione delle industrie dello stato di San Paolo (Fiesp), Confindustria e Confederazione nazionale dell'artigianato (Cna), nel corso dell'evento sono state presentate alla comunità imprenditoriale italo- brasiliana le principali opportunità, sfide e strategie per creare nuovi partenariati economico-finanziari. Secondo l'ambasciatore d'Italia a Brasilia, Francesco Azzarello "la straordinaria partecipazione da entrambe le parti all'iniziativa conferma la sua bontà e la visione di Cassa depositi e prestiti, nonché la complementarietà tra il tessuto industriale e tecnologico italiano e brasiliano, che dobbiamo continuare a valorizzare nell'ambito di una strategia bilaterale di sincero partenariato, scambio e quindi arricchimento reciproco". (Res)