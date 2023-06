Business news: Brasile, tasso di interesse al 13,75 per cento, critiche di sindacati e settori produttivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Industriali, commercianti e sindacati hanno criticato la scelta della Banca centrale (Bc) del Brasile di mantenere il tasso di interesse di riferimento (Selic) al 13,75 per cento, parlando di una scelta capace di pregiudicare la ripresa economica del Paese. In una nota, la Confederazione nazionale dell'industria (Cni) ha classificato la decisione del Comitato di politica economica della Bc (Copom) come "sbagliata". Secondo la Cni, il Selic al livello più alto da gennaio 2017, sta causando un forte rallentamento dell'inflazione, ma è superiore a quanto necessario e pone rischi per la produzione e consumo. "Ci auguriamo che di fronte a una ulteriore decelerazione dell'inflazione, il Copom avvii il tanto necessario processo di riduzione del tasso Selic alla prossima riunione", ha detto, nel comunicato, il presidente del Cni, Robson Braga de Andrade. (Res)