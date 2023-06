Roma: assessorato Urbanistica, 363 architetti candidati per bando "Laboratorio 050"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bando promosso da Roma Capitale, per selezionare i 12 architetti (2 senior e 10 junior) che faranno parte del Laboratorio "Roma 050" coordinato dall'architetto Stefano Boeri con l'incarico di predisporre una visione per la Roma del 2050, "ha registrato la candidatura di 363 architetti, di cui molti sotto i 35 anni. Un ottimo risultato in termini di numero e qualità delle candidature pervenute". E' quanto si legge in una nota dell'assessorato all'Urbanistica di Roma Capitale. "I lavori della Commissione sono in corso e prevedono di chiudersi entro il prossimo mese di agosto. Definire 'flop' una selezione pubblica che ha registrato un numero così importante di candidature da tutta Italia e che vede impegnata la commissione in un attento e scrupoloso lavoro di valutazione, è quindi molto lontano dalla realtà, così come sono strumentali le considerazioni che ne stanno seguendo", conclude la nota dell'assessorato.(Com)