Taiwan: “Wsj”, vertici cinesi hanno condiviso con Blinken timori su future elezioni presidenziali

- Nei colloqui avuti nei giorni scorsi a Pechino dal segretario di Stato Usa Antony Blinken grande spazio ha avuto il tema delle prossime elezioni presidenziali a Taiwan. Lo rivela oggi il “Wall Street Journal” citando fonti a conoscenza dei contenuti delle conversazioni del capo della diplomazia di Washington con il presidente cinese Xi Jinping, con l’omologo Qin Gang e con il responsabile della politica estera del Partito comunista, Wang Yi. Secondo le fonti, i funzionari cinesi hanno condiviso in particolare le loro preoccupazioni in merito al candidato del Partito democratico progressista (Dpp), l’attuale vicepresidente Lai Ching-te, considerato da Pechino un esponente dell’ala indipendentista del partito. La sua elezione, sostengono i vertici cinesi, potrebbe esacerbare le tensioni nello Stretto e danneggiare ulteriormente le relazioni tra Stati Uniti e Cina. (segue) (Was)