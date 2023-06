Grecia: exit poll indica Nuova Democrazia tra il 39 e il 42 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuova Democrazia, il partito conservatore greco presieduto da Kyriakos Mitsotakis, ha vinto le elezioni parlamentari ottenendo tra il 39 e il 42 per cento dei voti. È quanto emerge dall’exit poll aggiornato diffuso dal quotidiano “Kathimerini”. Secondo la rilevazione, la coalizione di sinistra radicale Syriza-Alleanza progressista, guidata da Alexis Tsipras, ha raccolto invece tra il 16,3 e il 19,3 delle preferenze degli elettori. Segue poi la formazione di centrosinistra Movimento per il cambiamento (Pasok), il cui leader è Nikos Androulakis, che si attesta tra l’11,2 e il 13,2 per cento.(Gra)