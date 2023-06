Lombardia: Cecchetti (Lega), avanti con congressi provinciali, complimenti a Filipponi e Della Berta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue incessante la a stagione dei nostri congressi provinciali in Lombardia. "Complimenti a Tiziano Filipponi, nuovo segretario della provincia di Crema, e a Lorenzo Grillo Della Berta, nuovo segretario di Sondrio, e auguri di buon lavoro a entrambi". Lo dichiara l'on. Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier. "In questa calda domenica di fine giugno centinaia di militanti hanno partecipato ai congressi della provincia di Crema (ricordiamo che il territorio cremonese ha due segreterie provinciali, l'altra a Cremona) e di Sondrio, con una partecipazione al voto intorno all'80 per cento dei militanti" spiega Cecchetti. "Con i fatti, con i congressi, con il dibattito interno, con la partecipazione dei militanti, e ricordo anche con le tante feste estive in ogni provincia lombarda, ci dimostriamo ogni giorno un movimento fortemente radicato nel proprio territorio e vivo, dove la partecipazione e il coinvolgimento della nostra base sono la cinghia che alimenta il motore di una Lega in Lombardia che sta ben governando, come confermano i voti ricevuti nelle ultime elezioni a livello regionale. Avanti così!" conclude. (Com)