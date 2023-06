Grecia: Mitsotakis, aspettative alte, servirò il Paese con tutte le mie forze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Nuova Democrazia, Kyriakos Mitsotakis, commentando i risultati delle elezioni parlamentari, al momento ancora parziali, che indicano il partito conservatore come prima forza politica intorno al 40 per cento, ha dichiarato che adesso “le aspettative dei cittadini sono alte”. Lo riporta il quotidiano “Kathimerini”. “Sento il dovere più gravoso di servire il Paese con tutte le mie forze, i greci ci hanno dato un forte mandato per procedere sulla via dei grandi cambiamenti necessari”, ha affermato Mitsotakis dal quartiere generale di Nuova Democrazia, al Pireo. “Sarò il primo ministro di tutti i greci, i problemi non hanno colore. Quando 20 anni fa ho mosso i primi passi in politica, non mi aspettavo di poter avere un mandato così forte”, ha aggiunto il leader del partito conservatore, assicurando poi che “le principali riforme procederanno rapidamente”. “Grazie per il grande onore, domani sorgerà un giorno migliore per tutti”, ha concluso Mitsotakis.(Gra)