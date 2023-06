Ucraina-Usa: Zelensky a colloquio con Biden, conversazione “positiva e stimolante”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Ucraina ha avuto oggi un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Lo ha riferito su Twitter lo stesso leader ucraino, sottolineando che la conversazione è stata “positiva e stimolante”. Secondo il resoconto di Zelensky, i temi al centro della discussione sono stati diversi. “Abbiamo parlato dello sviluppo delle ostilità e di quanto sta accadendo in Russia. Il mondo deve fare pressione a Mosca fino a quando non sarà ripristinato l’ordine internazionale”, ha scritto il presidente ucraino. “Ho ringraziato Biden per l’instancabile supporto all’Ucraina, specialmente per i missili Patriot”, ha aggiunto Zelensky, evidenziando l’importanza di "incrementare ulteriormente le capacità per proteggere i cieli ucraini”. (segue) (Kiu)