Ucraina-Usa: Zelensky a colloquio con Biden, conversazione “positiva e stimolante” (2)

- A questo proposito, il leader ucraino ha spiegato di aver espresso la sua gratitudine al presidente statunitense anche “per il sostegno alla coalizione dei jet da combattimento”. Durante il colloquio telefonico, le due parti hanno discusso anche di “espandere la cooperazione per la difesa, con particolare attenzione alle armi a lungo raggio”. “Sono grato per la prontezza degli Usa nel restare al fianco dell’Ucraina fino alla piena liberazione di tutti i nostri territori entro i confini riconosciuti a livello internazionale”, ha scritto Zelensky. Concludendo il tweet, il presidente ucraino ha scritto di aver coordinato con Biden anche le “posizioni” in vista del vertice della Nato a Vilnius e di aver discusso “del lavoro relativo all’implementazione della formula di pace e dei preparativi per il Vertice sulla pace globale”. (Kiu)