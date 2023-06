Business news: Brasile-Cina, Embraer chiude accordo con Lanzhou su aerei per trasporto merci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aeronautica brasiliana Embraer ha chiuso un accordo con il gruppo cinese per lo sviluppo dell’industria aeronautica Lanzhou per convertire i velivoli E190F and E195F da carico passeggeri a carico merci. L’intesa è stata siglata durante il 54mo salone dell’aeronautica a Parigi. I due gruppi, recita un comunicato della società brasiliana, intendono cooperare per fare di Lanzhou la base operativa di questo tipo di conversioni e accelerare l'introduzione dei cargo di prima generazione E-Jet nel mercato cinese. La Cina “è un mercato con una crescente domanda di aerei cargo per far fronte all'enorme crescita del commercio online e alla conseguente evoluzione del settore della logistica", ha affermato Arjan Meijer, presidente e Ceo dell’aviazione commerciale di Embraer. “Diamo il benvenuto al gruppo Lanzhou come cliente di lancio della regione. Prevediamo di portare nuova vitalità al mercato cinese con i nostri cargo E-Jets”. (Res)