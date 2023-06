Business news: Argentina, ministro Esteri, da leader regionali "sostegno superlativo" in negoziati con Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Argentina, Santiago Cafiero, ha espresso apprezzamento per il sostegno espresso dai leader regionali nella lettera invita al presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in cui si chiede a Washington di sostenere l’Argentina nei negoziati con il Fondo monetario internazionale (Fmi). “Le principali economie della regione dicono al presidente degli Stati Uniti che anche lui ha ereditato questo problema. Gli chiedono di mettersi in gioco, che ora serve una soluzione politica. Le principali economie della regione lo fanno sapere a Biden, in un messaggio chiaro all’Fmi. È un sostegno superlativo", ha detto Cafiero in dialogo con “Radio 10”. (Res)