Piemonte: Bergesio (Lega), complimenti a Molinari rieletto segretario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Dalla politica all'economia, dagli esteri alla difesa, le redazioni di Agenzia Nova si sono sempre distinte per professionalità, approfondimento e neutralità" Riccardo Molinari

Presidente del Gruppo Lega Salvini Premier alla Camera dei Deputati

22 luglio 2021

- "Complimenti e buon lavoro a Riccardo Molinari, rieletto oggi segretario regionale della Lega in Piemonte, e a tutti i componenti del direttivo che lo affiancheranno nel mandato. Una riconferma meritatissima: Molinari svolge da tempo un eccellente lavoro sul territorio e sono sicuro che continuerà a farlo con la stessa dedizione, unità, serietà e passione". Lo afferma in una nota il senatore piemontese della Lega, Giorgio Maria Bergesio. (Com)