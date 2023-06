Taiwan: “Wsj”, vertici cinesi hanno condiviso con Blinken timori su future elezioni presidenziali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In realtà, pur essendosi in passato definito “un lavoratore pragmatico per l’indipendenza Taiwan”, Lai ha ammorbidito negli anni le sue posizioni e, da candidato alla presidenza, ha promesso un approccio “pratico” con la Cina. Gli interlocutori cinesi di Blinken hanno ricordato quanto avvenuto nel 2003, quando l’allora presidente statunitense George W. Bush invitò l’allora presidente taiwanese e leader del Dpp, Chen Shui-bian, a non spingere sul tema dell’indipendenza dell’isola per non mettere a rischio lo status quo nello Stretto. Il segretario di Stato, affermano le stesse fonti, ha ribadito dal canto suo la posizione ufficiale dell’amministrazione del presidente Joe Biden: gli Stati Uniti, ha detto, resteranno imparziali e non interferiranno nel processo elettorale a Taiwan. (Was)