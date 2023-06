© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEPreview stampa della mostra "Mariverticali" di Fabrizio Plessi, in programma con ingresso gratuito dal 27 giugno al 10 settembre.Palazzo reale, sala delle Cariatidi, Piazza duomo, 12 (ore 11)L'assessore allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro Alessia Cappello, partecipa al convegno "Il cambiamento è strategico per lo sviluppo?", sulle sfide che le Pmi dovranno affrontare nei prossimi anni. Presenti tra gli altri, Diana De Marchi, consigliera delegata al Lavoro e Politiche Sociali della Città Metropolitana di Milano e Alessandro Fermi, assessore Università, Ricerca, Innovazione di Regione Lombardia.Città Metropolitana di Milano, Auditorium Enzo Tortora, via Soderini 24 (ore 11)Conferenza stampa di presentazione di Mariangela Padalino, che si appresta a entrare nel Consiglio comunale di Milano a seguito delle dimissioni presentate da Matteo Forte. Oltre alla nuova consigliera, che assume la carica di presidente di "Noi Moderati - Maurizio Lupi per Milano Popolare", partecipano alla conferenza stampa il coordinatore regionale di Noi Moderati Alessandro Colucci e il consigliere regionale di Noi Moderati Nicolas Gallizzi.Palazzo Marino, Sala Brigida, (ore 15:15)Si riunisce il consiglio comunale.Palazzo Marino, Piazza della Scala, 2 (ore 16:30)REGIONEL'assessore a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori porta i saluti istituzionali al convegno "La transizione energetica tra efficienza e comunità energetiche rinnovabili".Camera di Commercio, sala Martinelli, via Piazzi, 23, Sondrio (ore 9:30)Iniziativa "Gli acquisti pubblici come leva di sviluppo", promossa dal Consiglio regionale della Lombardia in collaborazione con Confcooperative Lavoro e Servizi.A introdurre i lavori è il vicepresidente del Consiglio Giacomo Cosentino. Partecipano anche, tra gli altri, Giorgio Maione, assessore all'Ambiente di Regione Lombardia; Paolo Del Vecchio,Avvocato dello Stato e Capo Direzione legale A.R.E.R.A e Massimo Minelli, Presidente Confcooperative Lombardia.Palazzo Pirelli, Sala Gonfalone, via Filzi, 22, (ore 10:30)Il sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani Lara Magoni, partecipa alla conferenza stampa di presentazione degli "European Master Games", i giochi sportivi multidisciplinari continentali riservati agli atleti della categoria "Master" (over 30). All'appuntamento è previsto un saluto del presidente Attilio Fontana.Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi, 22 (ore 10:45)Il presidente Attilio Fontana, partecipa alla conferenza stampa di Brianza Acque "20 anni di futuro".Provincia Monza e Brianza, sala Falcone-Borsellino, via Grigna, 13, Monza (ore 12)L'assessore alla Cultura, Francesca Caruso, è in visita istituzionale in provincia di Pavia, in particolare nel capoluogo e a Stradella. Alle ore 13 è presente all'Almo Collegio Borromeo in piazza Collegio Borromeo, 9. Alle ore 15, basilica di San Michele Maggiore, in piazza San Michele Maggiore. Alle ore 16:30, fabbrica di Fisarmoniche Dallapè in via Montebello a Stradella.L'assessore all'Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi, partecipa all'assemblea annuale dell'Afil (Associazione fabbrica intelligente Lombardia).Palazzo Lombardia, piazza Città di Lombardia, 1 (ore 15:30)VARIEConvegno "L’innovazione che serve, mete raggiungibili, obiettivi sostenibili" nell'ambito di Direzione Nord. Intervengono, tra gli altri: Franco Lucente, Assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile Regione Lombardia; Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito; Daniela Santanchè, Ministro del Turismo; Francesco Paolo Sisto, Viceministro della Giustizia ; Pierfrancesco Maran, Assessore alla Casa e Piano Quartieri Comune di Milano; Giorgio Maione, Assessore all’Ambiente e Clima Regione Lombardia; Simone Dragone, Presidente MM; Giancarlo Tancredi, Assessore alla Rigenerazione Urbana Comune di Milano; Francesco Mascolo, Amministratore Delegato MM Spa; Alessia Cappello, Assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro Comune di Milano; Marco Osnato, Presidente Commissione VI Finanze, Camera dei Deputati; Claudio Durigon, Sottosegretario del Lavoro e delle Politiche Sociali; Francesco Buzzella, Presidente Confindustria Lombardia; Claudia Maria Terzi, Assessore alle Infrastrutture Regione Lombardia; Alessandro Morelli, Sottosegretario di Stato con delega al Cipess; Andrea Gibelli, Presidente FNM; Pietro Boiardi, Amministratore Delegato Milano Serravalle › Fabio Pressi, Amministratore Delegato A2A E-Mobility; Paolo Zangrillo, Ministro per la Pubblica Amministrazione Alberto Mina, Presidente FITT e Direttore relazioni istituzionali e internazionali ArexpoPalazzo delle Stelline, Corso Magenta, 61 (dalle ore 9:45)Conclusione della seconda edizione del Premio intitolato ad Alberto Giovannini, già Presidente di Webuild, durante la quale vengo0no proclamati i vincitori 2022-2023. Partecipano il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, l'amministratore Delegato Webuild Pietro Salini, insieme al General Manager Webuild, Massimo Ferrari.Corriere della Sera, Sala Buzzati Via Eugenio Balzan, 3,(ore 11:30)Conferenza "The imperative for resilience". Partecipano, tra gli altri, Raffaele Della Croce, Senior Economist, OECD Alicia Garcia Herrero, Senior Fellow, Bruegel; Chief Economist for Asia Pacific, Natixis Paolo Magri, Executive Vice President, ISPI. Carlo Secchi, Head, Centre on Infrastructure and Vice President, ISPI; European Coordinator for Infrastructural Priority Projects (TEN-T), European Commission; Pietro Salini, Amministratore Delegato, Webuild.Palazzo Clerici, via Clerici, 5 (ore 15)Forum annuale del Think Tank The Urban Mobility Council dal titolo "Energie, Infrastrutture e Industrie per la mobilità a zero emissioni". Sono presenti Matteo Laterza, Amministratore Delegato, UnipolSai; Galeazzo Bignami, Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Arianna Censi, assessora alla Mobilità del Comune di Milano.Triennale di Milano, viale Alemagna, 6 (ore 17)Conferenza sull'intelligenza artificiale nell'ambito dell'ISPI Summer Festival.Palazzo Clerici, Via Clerici, 5 (ore 18:30) (Rem)