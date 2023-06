Torino: sindaco Lo Russo,

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa è una fase “davvero importante e imponente di crescita per i numeri turistici”. È quanto dichiarato dal sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, presso l’ambasciata d’Italia a Berlino. L’esponente del Partito democratico (Pd) è nella capitale della Germania per accogliere il testimone delle Special Olimpics, la cui edizione invernale si svolgerà nel capoluogo del Piemonte nel 2025. Alla cerimonia sono presenti il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, con l’ambasciatore d’Italia a Berlino, Armando Varricchio. Nel 2022, ha riferito Lo Russo, è emersa una tendenza all'incremento “a doppia cifra” nelle presenze alberghiere e “il 2023 sta andando ancora meglio”. Il turismo di Torino è “uno dei più attrattivi in questo momento in termini di crescita”. I dati recenti dimostrano che l’Ue è la principale area di provenienza dei turisti, con la “Germania come primo Paese”. Tutto questo è “assolutamente coerente con quel che stiamo cercando di fare", tra cui "mettere in sinergia l’offerta turistica di Torino” con quella del Piemonte. Un esempio è dato dalle Special Olimpics invernali del 2025. In quello stesso anno, “dedicato allo sport e a grandi eventi internazionali”, Torino ospiterà anche le Universiadi. Questi appuntamenti lanciano “messaggi coerenti con la nostra impostazione politica”, ossia “una città proiettata verso l’universita”. Vi è poi il “messaggio molto forte sul tema dell’inclusione”, che passa anche attraverso le Special Olimpics.(Geb)