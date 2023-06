Business news: Venezuela, Banca centrale, a maggio inflazione a +429,2 su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A maggio l'indice dei prezzi al consumo (Inpc) in Venezuela è cresciuto del 5,1 per cento su mese e del 429,2 per cento su anno. Lo riferisce la Banca centrale del Venezuela (Bcv), segnalando che nei primi cinque mesi dell'anno, i prezzi hanno accumulato una crescita del 96,3 per cento. I maggiori aumenti si sono registrati nel settore delle comunicazioni (+13,1 per cento), nella salute (7,5 per cento) e nell'educazione (6,5 per cento). Dati che confermerebbero un certo raffreddamento dei prezzi, pur a livelli elevati e comunque superiori a quelli del 2022. L'autorità monetaria segnala inoltre che ad aprile i prezzi erano cresciuti del 3,8 per cento su mese, dopo il +6,1 per cento di marzo, il 19,3 per cento di febbraio e il 42,1 per cento di gennaio. (Res)