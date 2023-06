Business news: Venezuela, Maduro, sistema di pagamento russo per uscire dal dollaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Venezuela potrebbe utilizzare il sistema finanziario russo Mir come parte di un piano per smettere di utilizzare il dollaro statunitense. Lo ha detto il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, nel corso della trasmissione "Con Maduro+". "Vogliono isolarci monetariamente e finanziariamente, in modo ingiusto, con blocchi e sanzioni criminali, ma con l'ingresso del sistema di pagamento russo mir, stiamo costruendo i sistemi finanziari e monetari del nuovo mondo", ha scritto Maduro in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Sin dal varo delle prime sanzioni, il governo di Maduro ha cercato strategie per svincolarsi dal sistema finanziario degli Stati Uniti, cercando sponde in altri Paesi che cercano di sottrarsi all'uso del dollaro. Un obiettivo particolarmente difficile in Venezuela, considerando che il biglietto verde - pur legalmente bandito - è ampiamente tollerato e considerato più affidabile rispetto al Bolivar. (Res)