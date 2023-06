Business news: Argentina, leader regionali chiedono a Biden di aiutare nei negoziati con l'Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Argentina ha inviato al presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, una lettera firmata dai capi di stato di Brasile, Bolivia, Cile, Colombia, Messico e Paraguay in cui si chiede a Washington di sostenere Buenos Aires nei negoziati con "l'inflessibile" Fondo monetario internazionale (Fmi), nella ricerca di una via di uscita all’indebitamento provocato dal “prestito eccezionale” di 47 miliardi di dollari elargito al governo dell’ex presidente Mauricio Macri. Nella missiva si evidenzia il lavoro "intrepido" che il governo argentino sta svolgendo per fare fronte al debito. La situazione, si legge, richiede "risposte straordinarie", viste le "circostanze straordinarie" in cui versa l’Argentina, come conseguenza della pandemia, della guerra in Ucraina e della recente siccità che ha complicato le sue esportazioni agricole. Il presidente argentino, Alberto Fernandez ha ringraziato "profondamente" i capi di stato regionali per il loro contributo. "È un altro segno della forza che abbiamo come regione se lavoriamo uniti”, ha scritto in un tweet. (Res)