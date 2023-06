Grecia: exit poll, Nuova Democrazia in vantaggio su Syriza di oltre 20 punti percentuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il primo exit poll delle elezioni parlamentari in Grecia, alla chiusura dei seggi il partito conservatore Nuova Democrazia risulta essere in vantaggio di oltre 20 punti percentuali sulla coalizione di sinistra radicale Syriza-Alleanza progressista. È quanto reso noto dal quotidiano “Kathimerini”. In particolare, il partito presieduto da Kyriakos Mitsotakis ha raccolto tra il 40 e il 44 per cento dei voti, mentre la formazione guidata da Alexis Tsipras si attesta tra il 16,1 e il 19,1 per cento. A seguire, si trova Movimento per il cambiamento (Pasok), che ha ottenuto tra il 10 e il 13 per cento delle preferenze.(Gra)