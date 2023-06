Sicurezza: Silp Cgil, problema non si risolve con slogan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il problema della sicurezza non si risolve con gli slogan da parte di chi ha responsabilità politiche ed è ancora più grave se agli slogan si unisce la non conoscenza dei principi cardine di uno stato democratico, dove la sicurezza interna è affidata alle forze di polizia e non all'Esercito". Così il segretario del Silp Cgil Pietro Colapietro replica al viceministro alla Giustizia Paolo Sisto che ha chiesto di valutare l'intervento dei militari per garantire la sicurezza a Bari dopo le minacce ai Carabinieri e il corteo di scooter contromano dopo un incidente in moto in cui è morto un 27enne. "Le competenze delle forze di polizia sono chiare e stabilite dalla legge - dice Colapietro -. Non è possibile continuare a confondere sicurezza interna, difesa e sicurezza esterna. Non è possibile continuare a portare avanti un tentativo strisciante di militarizzazione della sicurezza pensando che un contesto urbano sia paragonabile a uno scenario di guerra". Colapietro annuncia che farà presente la situazione al capo della Polizia Vittorio Pisani e chiederà al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi "di ribadire a tutti i suoi colleghi di governo quali sono peculiarità, specificità e compiti delle lavoratrici e dei lavoratori in divisa. A noi - conclude - servono organici, mezzi e risorse". (Rin)