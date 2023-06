Business news: Brasile, tasso di interesse al 13,75 per cento, Lula accusa Banca centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha criticato la scelta "irrazionale" della Banca centrale (Bc) di mantenere il tasso di interesse di riferimento al 13,75 per cento, accusando il presidente della Bc, Roberto Campos Neto, di agire "contro gli interessi dell'economia brasiliana", causando un freno per l'economia. "È irrazionale quello che sta accadendo in Brasile, mantenere il tasso di interesse chiave al 13,75 per cento con un'inflazione del 5 per cento", ha detto Lula, nel corso di una conferenza stampa tenuta durante la sua visita in Italia, affermando che il presidente Campos Neto "gioca contro l'economia brasiliana. Non c'è una spiegazione accettabile per mantenere i tassi di interesse così alti", ha detto. (Res)