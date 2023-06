Germania: ministro Difesa Pistorius, non forniremo caccia F-16 a Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania “non è parte” della coalizione internazionale per la fornitura di caccia F-16 all’Ucraina, perché “non ha” questi aerei. È quanto affermato dal ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, come riferisce il settimanale “Der Spiegel”. L’esponente del governo federale ha poi evidenziato che, negli aiuti militari al Paese aggredito dalla Russia, la Germania è stata “l’esperta” per mezzi corazzati e sistemi di difesa aerea. (Geb)