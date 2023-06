Business news: Argentina, aumentano a maggio le esportazioni di litio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Argentina le esportazioni di litio "continuano a aumentare". Lo riferisce un comunicato del ministero dell'Economia argentino, che ha spiegato che a maggio sono stati esportati 60 milioni di dollari e che quello "ha comportato una crescita su base annua del 17 per cento, segnando il record storico del mese analizzato". Il litio ha rappresentato il 19 per cento delle esportazioni totali di estrazione mineraria a maggio. Nei primi 5 mesi dell'anno l'export ha raggiunto i 369 milioni di dollari, "crescendo dell'84 per cento internannuale. Inoltre, le quantità esportate nel cumulato hanno mostrato un aumento del 12,3 per cento". (Res)