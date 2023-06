Business news: Cile, Banca centrale mantiene tasso di interesse di riferimento all’11,25 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Cile ha deciso di mantenere il tasso di interesse di riferimento all’11,25 per cento. “L'inflazione ha continuato a diminuire, ma l'inflazione core lo ha fatto più lentamente. I dati sull'attività per il primo trimestre sono stati superiori alle attese, soprattutto in Cina. Tuttavia, le prospettive di crescita mondiale per questo e il prossimo anno rimangono deboli”, si legge nel comunicato diffuso dall’istituto finanziario al termine della sua ultima riunione sulla politica monetaria. L’indice dei prezzi al consumo in Cile ha registrato a maggio una variazione mensile dello 0,1 per cento. Su anno la variazione è stata dell’8,7 per cento, in calo rispetto al 9,9 per cento di aprile. Tra i settori che hanno registrato aumenti dei prezzi ci sono ristoranti e alberghi (0,8 per cento), attrezzature e manutenzione della casa (0,7 per cento). In calo invece il prezzo del trasporto (-1,0 per cento). (Res)