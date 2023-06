© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Insediamento della nuova Assemblea regionale del Pd Lazio, eletta alle primarie di domenica 18 giugno, e proclamazione del nuovo segretario Daniele Leodori. Spazio Novecento, piazza Guglielmo Marconi, 26/b. (ore 16:30)- Presentazione del servizio "Medicina delle fragilità" a Tor Bella Monaca, grazie a un accordo tra Policlinico di Tor Vergata, Municipio Roma VI Le Torri, Fondazione Migrantes e Istituto di Medicina Solidale. Via della Tenuta di Torrenova 124. (ore 11)- Assemblea dei Soci del Forum terzo settore del Lazio, l'organismo e parte sociale che rappresenta tutto il mondo del volontariato, dell'associazionismo e della Cooperazione sociale, con le sue grandi centrali e reti e che coinvolge oltre un milione di persone nella regione. Sala Tevere della Regione Lazio, in via Cristoforo Colombo 212, a Roma. (ore 9) (Rer)